Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Sevdiğim Sensin dizisi için geri sayım başladı. Star TV’de izleyiciyle buluşacak yapım, askerlik sırasında tanıştığı genç kızı İstanbul’a getiren Erkan’ın ve ailesinin etrafında şekillenen çarpıcı bir hikâyeyi merkezine alıyor. Yayın günü ve ilk bölüm tarihi netleşirken, dizinin konusu ve kadrosuna dair detaylar da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte bilgiler...