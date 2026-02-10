Sevdiğim Sensin dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?
Star TV'nin yeni sezondaki projeleri arasında yer alan Sevdiğim Sensin, yayın tarihi netleşmesiyle birlikte izleyicilerin radarına girdi. Sınıf farkları, imkânsızlıklar ve sahte hayatların gölgesinde filizlenen cesur bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak olan dizi, dramatik kurgusu ve atmosferiyle dikkat çekiyor. İlk bölüm öncesi dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Sevdiğim Sensin dizisi için geri sayım başladı. Star TV’de izleyiciyle buluşacak yapım, askerlik sırasında tanıştığı genç kızı İstanbul’a getiren Erkan’ın ve ailesinin etrafında şekillenen çarpıcı bir hikâyeyi merkezine alıyor. Yayın günü ve ilk bölüm tarihi netleşirken, dizinin konusu ve kadrosuna dair detaylar da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte bilgiler...
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sevdiğim Sensin dizisi ilk bölüm 12 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de başlıyor.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI
Sevdiğim Sensin, İstanbullu Erkan'ın askerlik görevi sırasında, acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle ile İstanbul'a uzanan hikâyesini konu alıyor.
Bu evliliğe saf kalbiyle inanan Dicle, Erkan'ın ailesinin istediği planlı evlilikten habersiz, İstanbul'un ışıltılı ve sert dünyasına adım atıyor.
Güçlü anlatımı ve başarılı oyunculuklarıyla öne çıkan dizi, izleyiciyi cesur bir aşk hikâyesine davet ediyor.
Sevdiğim Sensin'in kadrosunda başrollerin yanında Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi isimler de rol alıyor.