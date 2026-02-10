Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Sevdiğim Sensin dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Star TV Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi ve ne zaman başlıyor?

        Sevdiğim Sensin dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

        Star TV'nin yeni sezondaki projeleri arasında yer alan Sevdiğim Sensin, yayın tarihi netleşmesiyle birlikte izleyicilerin radarına girdi. Sınıf farkları, imkânsızlıklar ve sahte hayatların gölgesinde filizlenen cesur bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak olan dizi, dramatik kurgusu ve atmosferiyle dikkat çekiyor. İlk bölüm öncesi dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 20:19 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Sevdiğim Sensin dizisi için geri sayım başladı. Star TV’de izleyiciyle buluşacak yapım, askerlik sırasında tanıştığı genç kızı İstanbul’a getiren Erkan’ın ve ailesinin etrafında şekillenen çarpıcı bir hikâyeyi merkezine alıyor. Yayın günü ve ilk bölüm tarihi netleşirken, dizinin konusu ve kadrosuna dair detaylar da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte bilgiler...

        2

        SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Sevdiğim Sensin dizisi ilk bölüm 12 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de başlıyor.

        3

        SEVDİĞİM SENSİN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

        Sevdiğim Sensin, İstanbullu Erkan'ın askerlik görevi sırasında, acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle ile İstanbul'a uzanan hikâyesini konu alıyor.

        4

        Bu evliliğe saf kalbiyle inanan Dicle, Erkan'ın ailesinin istediği planlı evlilikten habersiz, İstanbul'un ışıltılı ve sert dünyasına adım atıyor.

        5

        Güçlü anlatımı ve başarılı oyunculuklarıyla öne çıkan dizi, izleyiciyi cesur bir aşk hikâyesine davet ediyor.

        6

        Sevdiğim Sensin'in kadrosunda başrollerin yanında Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi isimler de rol alıyor.

        7
        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı