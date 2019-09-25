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Sevgili dehşeti! Evinin bahçesinde bıçakladı

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S., tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y. tarafından evinin bahçesinde bıçaklandı. Hülya S., tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Münür Y. aranıyor

Kadına şiddet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S. (40),tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y. (38) tarafından evinin bahçesinde bıçaklandı.

Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. DHA'nn haberine göre, Münür Y., kız arkadaşı Hülya S.'nin evinin bulunduğu apartmanın bahçesine geldi. Bahçeye inen Hülya S. ile Münür Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Münür Y., yanında getirdiği bıçağı Hülya S.'nin sol bacağına sapladı. Saldırgan sevgili kaçarken, olayı gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hülya S. tedaviye alındı. Polis kaçan Münür Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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