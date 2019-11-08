Cuma akşamlarının sevilen dizisi Sevgili Geçmiş'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan Sevgili Geçmiş'in Senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Son bölümde Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yaparken sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal'in Cahide'ye bir teklifi vardı. Yeni bölümde Cahide, Cemal’in teklifini düşünür. Kabul etmeye karar verir ama bir şartı vardır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI

Sinan’ın göz altına alınması dikkatleri kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır.



Sinan’ın göz altına alınması dikkatleri İpek ve kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır. Ama İpek’in vicdanı Sinan’ın masum olduğu halde suçlanmasına razı olmaz. Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren’e yardım etmek için Kenan harekete geçer. Azra’nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir’le birlikte İzmir’e gider. Ama Çilem ile Azra’nın İzmir’de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşeler. Cahide, Cemal’in teklifini düşünür. Kabul etmeye karar verir ama bir şartı vardır