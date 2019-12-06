"En güzel doğum günüm seninle oldu"

Sevgili Geçmiş final mi yapıyor? sorusu ortaya atılan iddialar sonrasında dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Başrolünde deneyimli oyuncular Ece Uslu ve Emre Kınay'ın yanı sıra Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik ve Elifcan Ongular gibi genç yeteneklerin yer aldığı Sevgili Geçmiş'de işlenilen cinayetler, yıllar sonra kavuşan 3 kız kardeş ve annesinin hikayesi anlatılıyor. İşte Sevgili Geçmiş ile ilgili detaylar...

SEVGİLİ GEÇMİŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sezona iddialı bir başlangıç yapan Sevgili Geçmiş'in 6. bölümünde senarist ve yönetmeni değişmişti. Sevgili Geçmiş'in genel olarak beklenilen reytinglere ulaşamadığı için yakın zamanda final yapacağı iddia edildi. Henüz iddialara bir cevap verilmedi.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Sinan, babasını kızların öldürdüğünü öğreniyor.

Cemal, Tekin Malik’in arabasının yerini ihbar ederek Cahide’yi iyice köşeye sıkıştırmıştır. Cahide’ye seçenek sunar… Ya onunla evlenecektir ya da kızları cezaevine girecektir.

Sinan, Tekin Malik’i kızların öldürdüğünü öğrenmiştir. İpek, Sinan’ın kendilerini ihbar edip etmeyeceğini anlayamaz. Sinan hiçbir şey söylemeden çekip gider. Polis Büyük Ev’in kapısına dayandığında İpek ve kızlar Sinan’ın kendilerini ele verdiğini düşünürler.

Cahide, Cemal’i ortadan kaldırmak için bir plan yapar. Araba ile nikaha gittikleri sırada Cahide Cemal’e saldırır, araba kontrolden çıkar ve birlikte denize uçarlar. Cemal sudan çıkar; kurtulmuştur ancak Cahide yoktur.