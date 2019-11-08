Ekranların sevilen dizisi Sevgili Geçmiş'in konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği diziyi izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Sevgili Geçmiş in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor. İşte diziye dair detaylar
SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.
SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI
Cahide Esen - Ece Uslu
Cemal Karalar - Emre Kınay
İpek Gencer - Sevda Erginci
Sinan Malik - Seçkin Özdemir
Deren Kutlu - Melis Sezen
Kenan Soykan - Burak Yamantürk
Azra Yılmaz - Özge Özacar
Mahir Denizhan - Burak Çelik
Çilem Akan - Elifcan Ongurlar
SEVGİLİ GEÇMİŞ NEREDE ÇEKİLİYOR
Sevgili Geçmiş dizisi İzmir'in Urla ilçesinin Kuşçular Köyünde çekiliyor.
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