Sevgilisini öldürdü! 2 kişiyi yaraladı! Villada dehşet!

İstanbul Büyükçekmece'de, yabancı uyruklu M.G (54), dün akşam saatlerinde kendisini aldattığından şüphelendiği Özbek asıllı Zebiniso Dayıyarova'nın (49) bakıcı olarak çalıştığı Pınartepe Mahallesi'ndeki villaya gitti.

3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

AA'da yer alan habere göre burada önce tartıştığı Dayıyarova'yı, ardından evde bulunan M.Ö ve T.Ö'yü bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.