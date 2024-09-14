Sevgilisini öldürdü! 2 kişiyi yaraladı! Villada dehşet!
İstanbul'da, yabancı uyruklu 54 yaşındaki M.G, iddiaya göre sevgilisi olan Özbek asıllı 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova'nın çalıştığı villaya gitti. Zanlı M.G., burada yaşanan tartışmanın ardından kadını bıçaklayıp öldürdü. Olay sırasında 2 kişi de yaralandı. Kaçan katil zanlısı yakalandı
İstanbul Büyükçekmece'de, yabancı uyruklu M.G (54), dün akşam saatlerinde kendisini aldattığından şüphelendiği Özbek asıllı Zebiniso Dayıyarova'nın (49) bakıcı olarak çalıştığı Pınartepe Mahallesi'ndeki villaya gitti.
3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
AA'da yer alan habere göre burada önce tartıştığı Dayıyarova'yı, ardından evde bulunan M.Ö ve T.Ö'yü bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dayıyarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı oldukları anlaşılan M.Ö. ve T.Ö. ambulansla götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.
ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Daha önce iki suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.G, polis ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı.
Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.