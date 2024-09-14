Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisini öldürdü! 2 kişiyi yaraladı! Villada dehşet - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Sevgilisini öldürdü! 2 kişiyi yaraladı! Villada dehşet!

        İstanbul'da, yabancı uyruklu 54 yaşındaki M.G, iddiaya göre sevgilisi olan Özbek asıllı 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova'nın çalıştığı villaya gitti. Zanlı M.G., burada yaşanan tartışmanın ardından kadını bıçaklayıp öldürdü. Olay sırasında 2 kişi de yaralandı. Kaçan katil zanlısı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisini öldürdü! 2 kişiyi yaraladı! Villada dehşet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükçekmece'de, yabancı uyruklu M.G (54), dün akşam saatlerinde kendisini aldattığından şüphelendiği Özbek asıllı Zebiniso Dayıyarova'nın (49) bakıcı olarak çalıştığı Pınartepe Mahallesi'ndeki villaya gitti.

        3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

        AA'da yer alan habere göre burada önce tartıştığı Dayıyarova'yı, ardından evde bulunan M.Ö ve T.Ö'yü bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dayıyarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı oldukları anlaşılan M.Ö. ve T.Ö. ambulansla götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

        ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Daha önce iki suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.G, polis ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı.

        Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!