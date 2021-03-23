"Son birkaç haftadır ortalıkta olmadığım için üzgünüm. AJ ile pek fazla paylaşımda bulunmadım, hepinizle günlük vlog'lar paylaşabilmek istedik ama ne yazık ki bir kaza geçirdim" diyen model ters giden YouTube deneyinden sonra takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.