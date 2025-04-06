Sevilla: 1 - Atletico Madrid: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Sevilla sahasında Atletico Madrid'le kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi Madrid temsilcisi, uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.
İspanya La Liga'nın 30. hafta maçında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Sevilla'nın golünü 7. dakikada Lucien Agoume kaydederken; Atl. Madrid bu gole 25. dakikada Julian Alvarez (p) ve 90+3'te Pablo Barrios ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Sevilla 36 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan A. Madrid ise 60 puana ulaştı.
Ligin 31. haftasında Atletico Madrid sahasında Valladolid'i ağırlayacak. Sevilla ise Valencia deplasmanında sahne alacak.