Sevilla: 4 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'ya 4-1 mağlup oldu. Alexis Sanchez (p), Isaac Romero, Jose Angel Carmona ve Akor Adams'ın gollerine engel olamayan Barcelona, 19 puanda kaldı. Sevilla ise puanını 13'e yükseltti.
İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'ya konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Sevilla oldu.
Ev sahibi ekip, maçın 36. dakikasında Isaac Romero'nun golüyle skoru 2-0 yaparken Barcelona, 45+7. dakikada Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.
İkinci yarıda maçın kontrolünü ele geçiren Sevilla, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams'la 2 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.
Sevilla, bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. 19 puanda kalan Barcelona ise lider Real Madrid'in ardından 2. sırada yer aldı.