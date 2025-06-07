Sevilla'da Marcao'dan transfer kararı!
Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve burada istikrarsız bir performans sergileyen Marcao, ülkesinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu, Sevilla'da forma giyen Marcao, geleceği ile ilgili kararını verdi.
İspanyol basınındaki habere göre Marcao'nun, bu yaz Sevilla'dan ayrılması bekleniyor.
TRANSFER TEKLİFLERİ VAR
Haberde, Brezilyalı futbolcunun ülkesinden çeşitli transfer teklifleri aldığı ve kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
AYRILMAYA HAZIR
Marcao'nun, kişisel şartlarda anlaşılması halinde Sevilla'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.
29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.