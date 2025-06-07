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        Haberler Spor Futbol İspanya Sevilla'da Marcao'dan transfer kararı! - Futbol Haberleri

        Sevilla'da Marcao'dan transfer kararı!

        Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve burada istikrarsız bir performans sergileyen Marcao, ülkesinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:32
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        Marcao'dan transfer kararı!
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        Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu, Sevilla'da forma giyen Marcao, geleceği ile ilgili kararını verdi.

        İspanyol basınındaki habere göre Marcao'nun, bu yaz Sevilla'dan ayrılması bekleniyor.

        TRANSFER TEKLİFLERİ VAR

        Haberde, Brezilyalı futbolcunun ülkesinden çeşitli transfer teklifleri aldığı ve kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

        AYRILMAYA HAZIR

        Marcao'nun, kişisel şartlarda anlaşılması halinde Sevilla'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.

        29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

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