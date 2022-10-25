Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Kopenhag'ı konuk ediyor.

SAAT: 19.45

YAYIN: EXXEN

STAT: Ramón Sánchez Pizjuán

HAKEM: Benoit Bastien

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SEVILLA: Dmitrovic, Montiel, Gudelj, Marcao, Telles, Rakitic, Jordan, Suso, Isco, Gomez, Dolberg

KOPENHAG: Grabara, Khotcholava, Lerager, Jensen, Jelert, Clem, Johannesson, Kristansen, Haraldsson, Daramy, Claesson

Bugüne kadar Sevilla ile Kopenhag arasında oynanan tek Avrupa kupası maçı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 sona erdi.

İspanyol takımlarına rakip olduğu son 13 Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Kopenhag (5B 8M), son üç ziyaretinden de mağlup döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına karşı beş maça çıkan Kopenhag (2B 3M), bu karşılaşmalardaki tek golünü Kasım 2010'da Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona'ya attı (1-1).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört maçın hiçbirini kazanamayan Sevilla (2B 2M), turnuva tarihinde hiçbir sezonun ilk beş karşılaşmasını galibiyetsiz geçmedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2022/23 sezonunda kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması Sevilla'dan (29 yaş 73 gün) daha büyük olan tek takım Rangers (29 yaş 96 gün).