Sevim Emre'den Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Orhan Baba kale gibi
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin eşi Sevim Emre'den açıklama geldi. Emre, "Orhan Baba kale gibi maşallah" dedi
Giriş: 24.03.2026 - 20:08
16 Mart'ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan 81 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, iki günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.
Ünlü şarkıcının hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orhan Gencebay ile birlikte kontrol amacıyla hastaneye gittiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
"ORHAN BABA KALE GİBİ"
Emre, paylaşımında, "Kontroller bitti. Orhan Baba kale gibi maşallah" ifadelerini kullandı.
