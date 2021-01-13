Şevval Sam: Erkek arkadaşımla gitmek isterim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosŞevval Sam: Erkek arkadaşımla gitmek isterim - Magazin haberleri
ABONE OL

Şevval Sam: Erkek arkadaşımla gitmek isterim

Geçtiğimiz yıllarda satın aldığı karavanını yenileten şarkıcı Şevval Sam, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sam, "İsmi 'Prenses' ama lütfen çekmeyin. Şimdi bununla ne güzel olur değil mi İstanbul dışına çıkmak? Sahile gitmek, dağlara çıkmak... İlk olarak erkek arkadaşımla sonra da annem ve oğlumla gitmek isterim" dedi

Şevval Sam: Erkek arkadaşımla gitmek isterim - Magazin haberleri
"Erkek arkadaşımla gitmek isterim"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Şevval Sam, önceki gün yeni aldığı karavanının yan şeritlerine çizim yaparken görüntülendi.

Bütün gün "İç tasarımı tamamen bana ait. Bu bana 2021'in ilk hediyesi oldu" dediği karavanıyla ilgilenen Sam, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Sizden bir ricam var" diyen 47 yaşındaki Şevval Sam, şunları söyledi:

Lütfen arabayı görüntülemeyin, istemiyorum. Zaten yavaş yavaş kenarlarına resim yapıyorum. Ben aslında yılbaşı gecesini karavanda geçirmedim. Önce annemi ziyaret ettim, sonra oğlumu gördüm. Ardından arkadaşım ile vakit geçirdim.

Pandemi sürecinde müzisyenlerin maddi yönden etkilendiğini ifade eden Sam, "Bence dayanabilenlere üretim ağırlığı vermek gerekir diye düşünüyorum. Boş oturmaktansa, üretmek lazım. Tabi, kolay değil. Müzisyenler çok zor durumda kaldılar, zor bir süreç geçiriyorlar. Benim için de dizi olmasaydı çok zor olurdu" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Karavanın bir ismi var mı?" sorusuna, "Evet, var. İsmi 'Prenses' ama lütfen çekmeyin. Şimdi bununla ne güzel olur değil mi İstanbul dışına çıkmak? Sahile gitmek, dağlara çıkmak... İlk olarak erkek arkadaşımla sonra da annem ve oğlumla gitmek isterim" şeklinde yanıt verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsmail Hacıoğlu'ndan son dakika Merve Çağıran paylaşımı - Magazin
FİSKOSAşıklardan yeni fotoğraf
Pınar Altuğ: Şimdi ünlü olmak çok kolay - Magazin haberleri
FİSKOS'Şimdi ünlü olmak çok kolay'
Faruk K.: 1 milyon az, siz üç katını yazın! - Magazin haberleri
FİSKOS"1 milyon az, siz üç katını yazın!"
Ezgi Eyüboğlu annesiyle alışverişte - Magazin haberleri
FİSKOSEzgi annesiyle alışverişte
Begüm Kütük: Arkadaşımı bu hastalık yüzünden kaybettim - Magazin haberleri
FİSKOS'Arkadaşımı koronavirüs nedeniyle kaybettim'
İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu - Magazin haberleri
FİSKOS"Allah mutlu etsin"
Uraz Kaygılaroğlu Gamze Okutucu aşkı! Son dakika magazin haberleri
FİSKOSKafa karıştıran paylaşım
Elif Aksu ile Burak Yörük ayrıldı mı? - Magazin haberleri
FİSKOSAyrıldılar mı?
Demet Akalın: O kadar cimri değiliz - Magazin haberleri
FİSKOS"O kadar cimri değiliz"
Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ı paylaştı - Magazin haberleri
FİSKOSMüjgan'ı paylaştı