Şevval Sam: Erkek arkadaşımla gitmek isterim

"Erkek arkadaşımla gitmek isterim" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Şevval Sam, önceki gün yeni aldığı karavanının yan şeritlerine çizim yaparken görüntülendi.

Bütün gün "İç tasarımı tamamen bana ait. Bu bana 2021'in ilk hediyesi oldu" dediği karavanıyla ilgilenen Sam, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Sizden bir ricam var" diyen 47 yaşındaki Şevval Sam, şunları söyledi:

Lütfen arabayı görüntülemeyin, istemiyorum. Zaten yavaş yavaş kenarlarına resim yapıyorum. Ben aslında yılbaşı gecesini karavanda geçirmedim. Önce annemi ziyaret ettim, sonra oğlumu gördüm. Ardından arkadaşım ile vakit geçirdim.

Pandemi sürecinde müzisyenlerin maddi yönden etkilendiğini ifade eden Sam, "Bence dayanabilenlere üretim ağırlığı vermek gerekir diye düşünüyorum. Boş oturmaktansa, üretmek lazım. Tabi, kolay değil. Müzisyenler çok zor durumda kaldılar, zor bir süreç geçiriyorlar. Benim için de dizi olmasaydı çok zor olurdu" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Karavanın bir ismi var mı?" sorusuna, "Evet, var. İsmi 'Prenses' ama lütfen çekmeyin. Şimdi bununla ne güzel olur değil mi İstanbul dışına çıkmak? Sahile gitmek, dağlara çıkmak... İlk olarak erkek arkadaşımla sonra da annem ve oğlumla gitmek isterim" şeklinde yanıt verdi.