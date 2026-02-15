Şevval Sam, hem seslendirdi hem yönetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 14 Şubat Sevgililer Günü’nde özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Şevval Sam, İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Pera Filarmoni Orkestrası ile 'Aşkı Bulacaksın' adlı senfonik konserle İzmirliler ile bir araya geldi. Şevval Sam, İzmir'de ilk defa gerçekleştirilen bu senfonik performans için özel bir repertuvar hazırlayarak seyircinin karşısına çıktı. Sahnedeki müzik performansının yanı sıra esprileriyle de dikkat çeken sanatçı, 'Aşkı Bulacaksın', "İzmı̇r'ı̇n Kavakları", 'Gelevera Deresi', 'Sevmek Zamanı' ve 'Yıldızların Altında' gibi sevilen şarkıların yanı sıra farklı kültürlerin ortak aşk şarkılarından oluşan eserler seslendirdi.

Şevval Sam'ın farklı kültürlerden söylediği şarkılara İzmirliler hep beraber eşlik ederken konserde güzel sürprizler yaşandı. Sam’ın "Ben küçükken hep şef olmak, orkestra yönetmek istedim" sözleri üzerine, orkestrayı yöneten şef İbrahim Yazıcı "Ben de çocukken hep şarkı söylemek istemiştim" dedi. Seyircilerin de isteği üzerine ikili rolleri değişti. Sam, eline bageti alarak orkestrayı yönetirken Yazıcı şarkı söyledi.