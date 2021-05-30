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Şevval Sam nereli ve kaç yaşında? Şevval Sam kimdir? Şevval Sam hayatı

Şevval Sam kimdir, kaç yaşında ve nereli? Soruları merak ediliyor. Oyuncu ve müzisyen olan Şevval Sam sanatçı Leman Sam'ın kızıdır. 47 yaşındaki güzel sanatçı Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat vermektedir. İşte Şevval Sam hayatı

Şevval Sam nereli ve kaç yaşında? Şevval Sam kimdir? Şevval Sam hayatı

Yasak Elma dizisinde 3 senedir başrol karakterlerden biri olan Şevval Sam araştırılıyor. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam'a dair detaylar merak ediliyor. İşte Şevval Sam hayatı...

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Rumeli kökenli Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

ŞEVVAL SAM DİZİLERİ

Süper Baba (Deniz - Derya) (1993-1998, atv)

Feride (Feride) (1996, Star TV)

Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) 1999 - 2000 (TGRT)

Yıldızların Altında (Türkan) 2002 (Show TV)

Karaoğlan' (Ece Sultan) (2002, Kanal D)

Gülbeyaz (Gülbeyaz) (2002-2003, Kanal D)

Müjgan Bey (Müjgan - Müjdat) (2004, Show TV)

Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (2004-2005, TGRT)

Yine de Aşığım (Ayşe) (2005-2006, atv)

Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece Yıldız) (2006, Kanal D)

Derman' (Dr.Derman Özersoy) (2008, Kanal D)

Acayip Hikayeler (Müge) (2012, Star TV)

Muhteşem Yüzyıl (2013, Star TV)

Kara Kutu (2015)

Bodrum Masalı (2016, Kanal D)

Yasak Elma (Ender Ekinci) (2018-, Fox Tv)

ŞEVVAL SAM ŞARKILARI

Sek (2006)

Istanbul's Secrets (2007)

Karadeniz (2008)

Has Arabesk (2010)

II Tek (2012)

Tango (2012)

Toprak Kokusu (2015)

Nanninom (2016)

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