Dört aydır göremediği ailesine afişle sürpriz yaptı!

Seyahat yasağı, koronavirüse karşı uygulanan tedbirler arasında yer alıyordu. Daha önce Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS ile alınacak HES kodu ile seyahat edilebileceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde tüm illerdeki seyahat yasağı kaldırıldı. Vatandaşlar, ısınan havalarla birlikte seyahat izin belgesi almak için harekete geçti. İşte seyahat yasağı ve izin belgesi ile ilgili detaylar...

SEYAHAT YASAĞI KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" sözleriyle şehirler arası seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

SEYAHAT İZİN BELGESİ (HES KODU) NASIL ALINIR?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak 18 yaş altı çocuklar yanlarında velileri ya da vasileri ile birlikte seyahat edebilecek.

OTOBÜS BİLETİ TAVAN FİYATINDA İNDİRİM HAZIRLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan tavan ücret tarifesinde düzenlemeye gidecek. Otobüs bileti tavan fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 düşürülmesi planlanıyor.

Bakanlık, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'ta yayımladığı tebliğle yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin bilet fiyatlarındaki yükselmeyi ve firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.

Söz konusu tebliğle otobüs bilet fiyatları devlet güvencesi altına alınırken, vatandaşlara yüksek fiyatlarla bilet satılmasının önüne geçilmişti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

İSTANBUL-ANKARA BİLET FİYATI EN FAZLA 120 LİRA OLACAK

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yüzde 50 doluluk oranına ilişkin sınırlamayı kaldırmıştı. Bu kapsamda aile bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 70-75'ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek, otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek.

Bakanlık, kilometre esasına göre belirlenen tavan ücretlerin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğin yayınlanmasıyla 14 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık yüzde 30 düşürülecek.

Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek.

Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.

"TAVAN FİYAT UYGULAMASI KALKABİLİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, beklenen sonuçları almaları nedeniyle yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi.

Vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm düzenlemeleri geciktirmeden yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu "Bu tebliği de yayımlayarak vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacağız. Hatta sürecin seyrine göre mevcut tebliğin 31 Temmuz'dan önce yürürlükten kaldırılması ve tavan-taban fiyat uygulamasına son verilmesi de mümkün." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını karşısında verdiği "Milli Mücadele"nin dünya ülkelerinin hayranlıkla takip ettiği bir süreç olarak kaydedildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak bu zorlu süreci de atlatacağız. Vatandaşımızın bu dönemde göstermiş olduğu anlayış ve sabır aslında başarımızı katlayan en önemli faktörlerin başında geliyor. Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Vatandaş için üretiyor, onlara hizmet ediyoruz."