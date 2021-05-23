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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet seyahat izin belgesi alma sistemi

Seyahat izin belgesi alma yöntemleri merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma saatleri dışında seyahat yasağı getirildi.'Seyahat izin belgesi nasıl alınır?' Sorusu araması da arttı. Seyahat İzin Belgesi telefon ve e-devlet üzerinden alınabiliyor. İşte telefon ve e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma işlemi

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet seyahat izin belgesi alma sistemi

Kademeli normalleşme kararının ardından şehirler arası seyahat belgesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat edebilmeleri için Sadece Seyahat İzin Belgesi almaları gerekiyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu...

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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