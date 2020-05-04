Seyahat yasağı ne zaman bitecek? 31 ilde giriş çıkış seyahat yasağı uzatıldı mı, kalkacak mı?

Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı uzatıldı mı? soruları 31 ilde bulunan ya da 31 ile gitmek isteyen vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat yasağı ile hareketlilik azaltılarak virüsün yayılma hızının düşürülmesi hedefleniyor. Seyahat yasağı ile ilgili son açıklama dün geldi. İşte seyahat yasağı ile ilgili ayrıntılar...

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 İl Valiliğine gönderilen “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılan tüm giriş/çıkışlar 03 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 24.00’a kadar sınırlandırılmıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 İlde uygulanan şehir giriş/ çıkış kısıtlaması ile ilgili karar; 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek ve tedbirin kapsamına ilişkin karar verilecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak‘ta şehir giriş/çıkış kısıtlamalarının 03 Mayıs Pazar günü, saat 24.00 itibariyle sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır."

SEYAHAT YASAĞI OLAN ŞEHİRLER

30 büyük il olan; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak'ta seyahat yasağı var.

SEYAHAT YASAĞININ KALKIP KALMAYACAĞINA KABİNE TOPLANTISINDA KARAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 31 ilde uygulanan giriş/çıkış kısıtlaması masaya yatırılacak. Toplantının ardından da basın açıklaması düzenlenecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru linkine tıklayarak devam edin. Buradaki formu eksiksiz doldurun. Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Başvurusu kabul edilen yolcular, otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.