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        Haberler Gündem Seyhan Belediyesi’ne haciz geldi

        Seyhan Belediyesi’ne haciz geldi

        Adana'nın Seyhan Belediye Başkanlığı'na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:39 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:39
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        Seyhan Belediyesi'ne haciz geldi
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        Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı’na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.

        Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin’in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi.

        Tekin'in konu hakkında açıklama yapacağı belirtildi.

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