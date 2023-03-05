İzmir'de, 17 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla aracına bindiren bir kişi, polis takibi esnasında seyir halindeyken tabancayla kendini vurdu. Kontrolden çıkarak takla atan araç içerisinde bulunan kız çocuğu da kaza sonucu hayatını kaybetti.

SEYİR HALİNDEYKEN KENDİNİ VURDU

Şara, silah zoruyla kız çocuğunu hafif ticari araca bindirerek uzaklaştı. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli ile polis arasında takip başladı. Takip, İzmir Çeşme Otoyolu'na kadar devam etti.

Limontepe'den otoyola çıkan Şara, çevreyolunda yakalanacağını anlayınca iddiaya göre yanında bulundurduğu tabancayla kendi kafasına ateş etti. Şara'nın yaşamına son verdiği esnada seyir halinde olduğu araç kontrolden çıkarak takla attı.