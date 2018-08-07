Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Vodafone Park'taki makamında gerçekleşen ziyarette Özkan'a, Altınordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ile Medya İlişkileri Yöneticisi Ali Ergöçmez'in eşlik ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Vodafone Park'ı gezdirip futbol sohbetinde bulunduğu Seyit Mehmet Özkan'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ettiği kaydedildi. Özkan'ın da başkan Fikret Orman'a, iki kulübün armalarının yer aldığı bir tablo takdim ettiği belirtildi.

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