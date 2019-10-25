Gel Konuşalım programının canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, programda yer alan arkadaşlarına ve ekran başındaki izleyicilere telefonundan bir video izletmek istedi.

Ilıcalı videoyu izlettiği anda eski eşi Şeyma Subaşı mesaj gönderdi. Şeyma Subaşı'nın gönderdiği mesajda Acun Ilıcalı ile görüşmek istediği ve Miami'deki otelin parası hakkında konuşmak istediği yazıyordu.

Subaşı, bu olaydan sonra sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar merhaba Acun'a attığım mesajın canlı yayına çıkmasıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. 'Bu kimin başına gelirdi?' derseniz tabi ki Şeyma Subaşı'nın başına gelirdi. Ama hayırlısı böyleymiş yapacak bir şey yok. Sonuçta bizim unutmayalım ki Acun'la bir çocuğumuz var ve bizim konuştuğumuz bir sürü maddi, manevi olay var. Bizim önceliğimiz tabi ki Melisa biz her zaman bunları Acun'la konuşacağız önceden de konuşuyorduk şimdi de konuşuyoruz zaten. İnşallah bu olay başka boyutlara geçmez" ifadelerini kullanmıştı.

Günlerdir konuşulan Subaşı, bir açıklama daha yaptı.

Subaşı yeni videosunda, "Bu önceden konuşulmuş bir şeydi. Miami'de evde kalmadığım için Melisa ile gittiğimden dolayı otelin parasını tabii ki Acun ödeyecekti. Bunu sordum, yani bunu konuşacaktık. Bu olayla ilgili benimle ilgili tek bir iyi yorum yok. Klasik Şeyma Subaşı = para ve Acun yorumları yapılıyor." dedi.

2017 yılında Fransa'da evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı evliliklerinin üzerinden bir yıl geçmeden boşanma kararı almıştı.