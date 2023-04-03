Subaşı'nın sözleri şu şekildeydi: "Selam herkese, şimdi buradan bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Beni takip eden herkesle, eden etmeyen neyse artık. Her şekilde benimle alakalı her şeyi bilenlere söylüyorum. Kendini sevmek ve sevilmek, sevildiğini bilmek çok güzel bir şey. Hele hele özel olduğunu düşündüğün değer olduğunu düşündüğün insanlarla birlikte.