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Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, Instagram'da abonelik sistemine geçmiş ve ilk olarak 66,99 TL ile başlattığı aylık abonelik bedelini de 134,99'a çıkarmıştı. Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin Subaşı'na abone olup özel anları kendi takipçileriyle paylaşınca engellendi.

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  • Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

    Sosyal medyanın en çok takip ettiği kişilerden biri olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde abonelik sistemine geçtiğini duyurmuştu. Subaşı, 66.99 TL ile başlattığı abonelik ücretini 200 bin kişinin almasından sonra 134.99 TL'ye çıkarmıştı.
  • Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

    Sosyal medyada 738 bin takipçisi olan fenomen isim Meriç Keskin'de Şeyma Subaşı'nın aboneliğini alan kişiler arasındaydı. Bekarlığa veda partisinden anlarını özel bölümden paylaşan Subaşı'nın görüntülerini kendi hesabında ti'ye alarak yayınlayan Meriç Keskin, engel yedi.
  • Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

    Şeyma Subaşı, Meriç Keskin'in kendisini ti'ye almasının ardından ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir hikaye yayınladı.
  • Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

    Subaşı'nın sözleri şu şekildeydi: "Selam herkese, şimdi buradan bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Beni takip eden herkesle, eden etmeyen neyse artık. Her şekilde benimle alakalı her şeyi bilenlere söylüyorum. Kendini sevmek ve sevilmek, sevildiğini bilmek çok güzel bir şey. Hele hele özel olduğunu düşündüğün değer olduğunu düşündüğün insanlarla birlikte.
  • Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

    O yüzden daha fazla açıklamaları özelde yapıyorum. Takip etmek isterseniz ederseniz etmezseniz etmezseniz. Ama diğer türlü gördüğüm şeylerde zaten bloglarımda. Aynı hayatımdan blokladığım gibi sosyal medyamdan da bloklarım tamam mı? Sevgiler herkese. Keep watching me!"
  • Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

    Meriç Keskin, Şeyma Subaşı'nın kendisini engellemesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demet Akalın'da yapılan açıklamalara karşı güldü.
  • Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

    Meriç Keskin tweetinde şu ifadeleri kullandı: "Şeyma'ya 69 lira verdik üye olduk. Beni engellemiş. Resmen dolandırıldım. Paramı geri ver Şeyma" şeklinde bir tweet attı.
  • Şeyma Subaşı'ndan fenomen Meriç Keskin'e engel! "Paramı geri ver!"

    Meriç Keskin aynı zamanda Şeyma Subaşı'na 'Çiftlikbank' göndermesi yaptı. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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