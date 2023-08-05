Seyşeller nerede, hangi kıtada yer alır? Seyşeller başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Hint Okyanusu'nda yer alan ve 100'den fazla adanın üzerinde kurulmuş bir devlet olan Seyşeller ya da resmi ismiyle Seyşeller Cumhuriyeti; 1976 yılında İngiltere'den ayrılarak bağımsız olmuştur. Ekvator çizgisine çok yakın olmasına rağmen oldukça ılıman bir iklimin etkisi altında olan bu adalar ülkesi, toplam 493 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Tarıma ve turizme dayanan ekonomisi ile bölgesinin önemli ülkelerinden olan Seyşeller hangi kıtada yer almaktadır? Seyşeller başkenti neresidir?

Sahip olduğu nüfusun %60’ının genç olduğu ve yaklaşık olarak %40’ının şehirlerde yaşadığı Seyşeller nüfusu, Karayipler’de doğan ve burada yaşayan insanlardan meydana gelmektedir. Peki, Seyşeller nüfusu kimlerden oluşmaktadır? Seyşeller bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Seyşeller Nerede?

Seyşeller hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan ve 100’den fazla adadan meydana gelen Seyşeller; Hint Okyanusu’nda, Madagaskar’ın kuzeybatısında yer almaktadır. 491 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olan bu ülke, ana kara olan Afrika’nın ise doğusunda konumlanmıştır.

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İlk yerleşimlerin 16. yüzyılda, bölgeye gelen Portekizli denizciler vasıtasıyla başladığı düşünülen Seyşeller, Asya ile Afrika arasında gerçekleşen gemi ticareti için önemli bir merkez olmuştur. Portekiz’den sonra İngiltere ve Fransa tarafından da işgal edilen bu ada ülkesi, 1700’ün sonlarından itibaren tamamen İngiltere’nin kontrolü altına girmiştir. 20. yüzyılın başlarından itibaren İngiltere’nin en önemli kolonilerinden bir tanesi olan Seyşeller’in bağımsız olduğu tarih ise 1976’dır. 1976 yılında İngiliz Milletler Cemiyeti’ne üye olarak bağımsızlığını kazanan bu ülke, günümüzde başkanlık sistemine dayanan bir demokrasi ile yönetilmektedir.

Seyşeller Başkenti

Hint Okyanusu’nda ve Afrika kıtasının doğusunda yer alan bir ada ülkesi olan Seyşeller’in başkenti, Victoria’dır. Dünyanın en küçük başkentlerinden bir tanesi olarak kabul edilen bu şehir, ülkenin en büyük adası olan Mahe Adası’nın üzerinde yer almaktadır. Turizm ve balıkçılığa dayalı olan ekonomisi ile de dikkat çeken bu başkent, aynı zamanda vanilya, Hindistan cevizi ve sabun ihracatında da büyük bir öneme sahiptir.

Seyşeller Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Seyşeller nüfusunun, 107 bin 600 kişiden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Creoller (Kreol) adı verilen ve Karayipler’de doğarak burada yaşayan kimseler anlamına gelen halkın, büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu Seyşeller’de yıllık nüfus artış hızı ise yaklaşık olarak %2 bandındadır. Creoller dışında; Avrupalı, Çinli ve Arap grupların da yaşamakta olduğu bu ada ülkesinde konuşulan resmi dil ise İngilizce ve Fransızcadır.

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Seyşeller Para Birimi

Seyşeller’de kullanılan resmi para biriminin ismi Seyşeller rupisidir. 1914 yılında Seyşeller Merkez Bankası tarafından basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise SCR olarak gösterilmektedir.

Seyşeller Bayrağının Anlamı

1996 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Seyşeller bayrağı; mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve yeşil renkten oluşturulmuş şeritlerden meydana gelmektedir. Birbirine eşit olmayan ve bayrağın zemininde farklı açılara sahip olan bu şeritlerden mavi olanı ülkenin denizlerini ve gökyüzünü, sarı renk güneşi, kırmızı renk bağımsızlık uğruna verilen mücadeleleri, yeşil renk bitki örtüsünü ve ülke topraklarını, beyaz renk ise ülke halkları arasında olan eşitliği sembolize etmektedir.

Seyşeller Şehirleri

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İdari açıdan 23 bölgeye ayrılmış olan Seyşeller’de öne çıkan şehirler şu şekilde sıralanabilir:

Victoria (Başkent)

LA Digue

Bel Air

Anse Royale

Mont Buxton

Seyşeller Türkiye Saat Farkı

Seyşeller ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Seyşeller’den 1 saat daha geridedir.

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