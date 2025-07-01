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        Haberler Dünyadan 'Şeytan Marka Giyer 2' çekiliyor: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt yeniden başrollerde - magazin haberleri

        'Şeytan Marka Giyer 2' çekiliyor: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt yeniden başrollerde

        Oscar ödüllü oyuncular; Meryl Streep ile Anne Hathaway ve Emily Blunt'ın başrolleri paylaştığı 'Şeytan Marka Giyer'in devam filmi geliyor. Çekimlerine bu hafta başlanacak olan filmin kadrosunun yeniden bir araya gelmesi, hayranlarını heyecanlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:53
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        Efsane kadro dönüyor
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        'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada) efsanesi devam ediyor. 20 yıl sonra gösterime girecek filminin çekimlerine bu hafta başlanıyor. Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt'ı başrollerde buluşturan filmin ikincisi, New York ve İtalya'da çekilecek.

        Gösterildiği dönemde büyük ses getiren ve devam filmi de heyecanla beklenen 'Şeytan Marka Giyer 2' nin 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.

        Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt ve Stanley Tucci, yeni filmde de bir araya gelecek.

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        Aynı adlı kitaptan uyarlanan 2006 yapımı film, üniversitenin gazetecilik bölümünden yeni mezun olan Andy'nin (Anne Hathaway), Vogue'un şef editörü Anna Wintour'dan ilhamla yaratılan Anna Miranda Priestly karakterinin (Meryl Streep) asistanı olarak yayıncılık dünyasının en çok arzu edilen işlerinden birini elde etmesini konu alıyor. Andy, meslektaşı olan asistan (Emily Blunt) sayesinde dergi ve yüksek moda dünyasına dalıyor.

        İkinci filmin kadrosuna Kenneth Branagh'ın girdiği ve Miranda Priestly’nin eşini oynayacağı öğrenildi.

        Devam filminde Miranda Priestly, derginin artık küçülmüş bir durumda olmasıyla birlikte yayıncılığın olumsuzluklarıyla mücadele ederek Runway'in başında olmaya devam edecek. Emily Blunt'ın karakteri ise artık lüks bir markanın yöneticisi olacak.

        Stanley Tucci, ilk filmde Runway'in sanat yönetmenliğini yapan Nigel Kipling olarak yeni filmde de rol alacak.

        Adrien Grenier

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        Adrien Grenier, internette sıklıkla filmin 'gerçek kötü adamı' olarak anılan 'Nate Cooper' rolüne dönmeyecek. Grenier, ilk filmde Anne Hathaway'in canlandırdığı karakterin erkek arkadaşı rolünde oynamıştı.

        Orijinal film, dünya çapında gişede 326 milyon dolar hasılat elde etmiş ve Meryl Streep'e bir Oscar adaylığı kazandırmıştı.

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        #Anne Hathaway
        #Meryl Streep
        #Emily Blunt
        #Şeytan Marka Giyer 2
        #film
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