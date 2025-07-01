'Şeytan Marka Giyer 2' çekiliyor: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt yeniden başrollerde

'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada) efsanesi devam ediyor. 20 yıl sonra gösterime girecek filminin çekimlerine bu hafta başlanıyor. Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt'ı başrollerde buluşturan filmin ikincisi, New York ve İtalya'da çekilecek.

Gösterildiği dönemde büyük ses getiren ve devam filmi de heyecanla beklenen 'Şeytan Marka Giyer 2' nin 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt ve Stanley Tucci, yeni filmde de bir araya gelecek.

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Aynı adlı kitaptan uyarlanan 2006 yapımı film, üniversitenin gazetecilik bölümünden yeni mezun olan Andy'nin (Anne Hathaway), Vogue'un şef editörü Anna Wintour'dan ilhamla yaratılan Anna Miranda Priestly karakterinin (Meryl Streep) asistanı olarak yayıncılık dünyasının en çok arzu edilen işlerinden birini elde etmesini konu alıyor. Andy, meslektaşı olan asistan (Emily Blunt) sayesinde dergi ve yüksek moda dünyasına dalıyor.

İkinci filmin kadrosuna Kenneth Branagh'ın girdiği ve Miranda Priestly’nin eşini oynayacağı öğrenildi.

Devam filminde Miranda Priestly, derginin artık küçülmüş bir durumda olmasıyla birlikte yayıncılığın olumsuzluklarıyla mücadele ederek Runway'in başında olmaya devam edecek. Emily Blunt'ın karakteri ise artık lüks bir markanın yöneticisi olacak.