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'Sezen Aksu Dijital Sanat Sergisi' gerçekleşti

Sezen Aksu'nun arşivini, üretiminin başka bir bakışla görülmesine olanak tanıyan ‘Sezen Aksu Dijital’ sergisinin açılışı, 4 Ekim Salı günü gerçekleşti

'Sezen Aksu Dijital Sanat Sergisi' gerçekleşti - Magazin haberleri
'Sezen Aksu Dijital Sanat Sergisi' gerçekleşti
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sezen Aksu’nun yaşam yolculuğunun anlatıldığı ve kreatif direktörlüğü Fuat Genç’in, küratörlüğünü Esra Özkan’ın üstlendiği, ‘Sezen Aksu Dijital Sanat Sergisi’, 4 Ekim'de X Media Art Museum by DasDas’ta ilk açılışını gerçekleştirdi.

SERGİYE ÜNLÜ AKINI

Sergi’ye Mert Fırat, İdil Fırat, Cansel Elçin, Ebru Cündübeyoğlu, Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu, Ayça İnci, Ekin Türkmen, Güliz Ayla, Yasemin Şefik, Volkan Karataş, Arda Foster, Ceren Akdağ, Gizem Erman Soysaldı, Melis Ünal, Aybüke Albere gibi isimler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’de ilk kez bir müzisyenin çalışmaları üzerinden gerçekleşen bu dijital sanat sergisinde; ziyaretçiler köklerini var olduğu topraklarda büyütmüş ve birçok sanatçıya el vermiş Sezen Aksu’nun yaşayan bir ağacın her bir dalında oluşturduğu hikayelere tanıklık ediyor.

Sergide, müzenin içerisindeki zemin ve duvarlarda yer alan görseller, videolar, 3D ve 2D animasyonlarla 25 dakikalık bir deneyimin parçası olarak sunuluyor.

Aksu’nun 70’li yıllarda İstanbul’a gelmesiyle başlayan serüveni, 80’lerde renkli bir müzikal dönemine, 90’larda pop çağına ve 2000’lerde daha cesur bir duruşa dönüşmüş. Kariyerinin başlangıcından 2000’ler sonrasındaki ustalık dönemine uzanan sinematik bir anlatının hakim olduğu sergi, müzenin içerisindeki mekana özgü deneyim alanlarıyla da merak uyandırıyor.

Sergide, müze içinde yer alan farklı ‘deneyim alanları’nda ziyaretçiler Sezen Aksu’ya notlar bırakabilecek, ‘Arttırılmış Gerçeklik’ sergisiyle geçmişten günümüze bir bağ kurabilecek, Aksu’nun röportajlarıyla ve konserleriyle bir yolculuğa çıkabilecek.

‘Sezen Aksu Dijital Sanat Sergisi’, proje ile bağlantılı NFT eserlere de yer veriyor. Bu eserler önemli sanatçıların ve tasarımcıların imzalarını taşıyor.

"YAŞAYAN BİR EFSANE!"

Geceye ev sahipliği yapan Mert Fırat, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Fikri ürettikten sonra Sezen Aksu'nun yanına gittiklerini söyleyen Fırat, "İlk başta olumsuz sonuçlanacak diye korktum ama öyle olmadı. Birlikte ilerlersek olacağı yönünde olumlu bir yanıt aldık ve çok mutlu oldum. Sezen Aksu gibi yaşayan bir efsaneye ben ağaç olarak bir benzetme yapıyorum. Bir ağaç ve kökünde çok farklı şeyler var... Her türlü insana hitap eden birisi yani kendisi" diyerek, projenin gelişim sürecini anlattı.

"SEZEN AKSU ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK"

Oyuncu Özgü Kaya ve Melisa Berberoğlu ise, "Sergiyi çok beğendik. Sezen Aksu bizler için de yaşayan bir efsane. Şarkılarıyla büyüdük, hala da dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhabirler, ikiliye, "Aranızdaki bu iyi dostluğun sırrı nedir?" sorusunu da yöneltti. Kaya ile Berberoğlu, "Biz set dışında da birlikte zaman geçiriyoruz. Birlikteyken çok gülüyoruz ve eğleniyoruz. Kardeş olmak için annelerimiz ve babalarımızın aynı olmasına gerek yok" açıklamasını yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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