Sezen Aksu'nun hayran kâbusu

Olay, 23 Ekim'de Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısında meydana geldi. Lale Arif M. isimli bir kadın gece 02.00 sıralarında Aksu'ya ait yalının zilini çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri Lale Arif M.'nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı.

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DAHA ÖNCE DE SEZEN AKSU'NUN KAPISINA DAYANMIŞ



Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Lale Arif M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen Lale Arif M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.