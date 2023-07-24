Sezen Aksu yeni şarkısını duyurdu Sezen Aksu, 'Kıra Döke' isimli yeni şarkısını YouTube hesabından "Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim" sözleriyle duyurdu

Sezen Aksu, ‘Kıra Döke’ adlı yeni şarkısını YouTube hesabından paylaştı. Aksu, "Epeyce bir aradan sonra, baktım yeni albümün ne zaman biteceği belli değil, bir ara sıcak şarkıyla azıcık gülümseyelim istedim. 'Kıra Döke' insanı yormayan hafif bir şarkı. Yüksek sesle, kendi kendine sitemkâr bir söylenme gibi de sanki… Size ne hissettirir bilmem ama içinizi ferahlatmasını çok isterim. Gözlerinizden öperim…" ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu, yeni şarkısının sözlerini de paylaştı:

Dedim bitmez ayrılıklar

Tutunmak zor, gitmek kolay

Defalarca, yıllarca boşuna

Kıra döke, kıra döke, kıra döke...

Kıra döke, kıra döke, kıra döke...

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Yan yan derdine

Yan yan derdine...

Ne senin elinden bir şey gelir

Ne benim elimden

Ne ağırdır pişmanlıklar

Zehirlidir düşmanlıklar

Vedalarca, vedalarca boşuna

Kıra döke, kıra döke, kıra döke...

Kıra döke, kıra döke, kıra döke...

Yan yan derdine

Yan yan derdine...

Ne senin elinden bir şey gelir

Ne benim elimden