SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?



Sezgi Sena Akay, 31 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk model ve oyuncudur.

Lise öğretimini Erenköy Kız Lisesi'nde gören güzel oyuncu daha sonra Galatasaray'da voleybol oynamaya başladı ve zamanla Fenerbahçe’de altyapıya girdi. 18 yaşına kadar voleybol ile ilgilenen oyuncu Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde okumaktadır. 2012 yılında 17 yaşındayken Best Model of Turkey seçildikten sonra aynı yıl Best Model of the World seçildikten sonra Türkiye içinde ün kazandı.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Nevin karakterini canlandırdı. Ancak reytinglerin düşmesi nedeniyle dizi final oldu.

2015 yılında Acı Aşk adlı Show TV dizisinin kadrosuna bu sefer başrol olarak girdi. Acı Aşk da düşük reytingler sonucu yayın hayatına veda etti.

SEZGİ SENA AKAY KİMİNLE EVLENDİ?

2012 yılında Best Model of The World seçilen Sezgi Sena Akay, bir süredir birlikte olduğu Emir Hasoğlu ile evlendi.

28 Mart'ta evlenme teklifi alan ve soyadını günler öncesinden değiştiren Sezgi Sena Akay bir süredir beraber olduğu Emir Hasanoğlu ile dünyaevine girdi.

Çiftin nikah töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.