Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şezlong kavgası cinayetle bitti | Son dakika haberleri

        İzmir'de baltalı dehşet: 1 ölü

        İzmir'in Çeşme ilçesinde iki site görevlisi arasında şezlong yeri nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Güvenlik görevlisi, başına aldığı baltalı darbeyle hayatını kaybederken cinayet sonrası kaçmaya çalışan şüphelinin, yakalanmamak için makilik alanda yangın çıkardığı iddia edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 22:21 Güncelleme: 18.07.2025 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şezlong kavgası cinayetle bitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'deki olay, gece saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Boztepe (29) ile komşu sitenin görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle komşu sitenin bekçisi olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı baltayla Boztepe’nin başına ağır bir darbe indirdi. Sağ tarafından darbe alan ve kafasında açık yara bulunan Soner Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Boztepe’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        YANGIN ÇIKARTTI İDDİASI

        Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucu saldırganı tespit etti. Yapılan araştırmada, cinayeti komşu sitenin görevlisinin işlediği netleşti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü.

        Öte yandan cinayetin çıkış nedeninin ise iki site görevlisi arasında yaşanan "şezlong yeri" tartışması olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor