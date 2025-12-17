SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari

bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik

mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım

mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme

mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmamış veya en fazla iki kez

katılmış olmak.

- Başvuruyu, https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca

yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış

olmak.

- ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hukuk,

siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18,

KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi

birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan

sıralamasına göre ilk 1000 (bin) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının virgülden

sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla olması

halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın; endüstri

mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği,

makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri

mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik

mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi

birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan

sıralamasına göre ilk 250 (iki yüz elli) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının

virgülden sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla

olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

- Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu

sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.