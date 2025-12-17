Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SGK 1000 personel alımı başvuru ekranı 2025: SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        SGK 1000 personel alımı yapıyor! SGK personel alımı başvuru ekranı, şartları, kadro ve branş dağılımı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, SGK 1000 personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Personel alımında mülakat olmayacak, atamayı ÖSYM yapacak. Peki, "SGK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?" İşte 2025 SGK personel alımı başvuru tarihleri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 20:51 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:30
        1

        SGK 1000 personel alımı yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "SGK'ya bin yeni sözleşmeli personel ve 100 Müfettiş Yardımcısı alacağız" ifadelerini kullandı. Peki, "SGK 1000 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? SGK personel alımı branş dağılımı olacak?" İşte detaylar...

        2

        SGK 1000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        SGK 1000 personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        ''Sosyal Güvenlik Kurumumuza,

        575 büro personeli,

        275 destek personeli,

        100 koruma güvenlik görevlisi,

        50 teknisyen olmak üzere

        1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.

        Başvuru tarihleri: 18-25 Aralık 2025

        ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum!

        Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz.''

        3

        SGK 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        SGK 1000 personel alımı başvuruları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

        2025 KPSS/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        SGK 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

        5

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) 9-18 Mart 2026 döneminde yapılacak.

        Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026'da, mühendislik fakülteleri mezunları için de test usulünde 11 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.

        6

        SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

        - Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

        (01.01.1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

        - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

        - En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari

        bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik

        mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım

        mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme

        mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

        edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

        - Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmamış veya en fazla iki kez

        katılmış olmak.

        - Başvuruyu, https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca

        yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış

        olmak.

        - ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hukuk,

        siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18,

        KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi

        birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan

        sıralamasına göre ilk 1000 (bin) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının virgülden

        sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla olması

        halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

        ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın; endüstri

        mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği,

        makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri

        mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik

        mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi

        birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan

        sıralamasına göre ilk 250 (iki yüz elli) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının

        virgülden sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla

        olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

        - Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

        - Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

        Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu

        sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

