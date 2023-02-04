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SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borcu sorgulama işlemi detayları

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılandırma paketinin detaylarını açıklanırken gözler SGK borç sorgulamasının nasıl yapıldığına çevrildi. Düzenleme ile; SGK, belediyeler, vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, il özel idareleri gibi kurumların kamu alacaklarının yapılandırılacak. İşte, SGK borcu sorgulama ekranı...

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  • SGK BORCU SORGULAMA EKRANI | SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borçları bankadan ve kredi kartıyla nasıl ödenir?

    SGK borcu sorgulama ekranı, yapılandırma paketinin detaylarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ""Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz." ifadelerini kullandı. Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifinin detaylarının açıklanmasının ardından SGK borç sorgulama nasıl yapılır? araştırmaları hız kazandı. İşte, adım adım SGK borç sorgulama işlemi...
  • SGK BORCU SORGULAMA EKRANI | SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borçları bankadan ve kredi kartıyla nasıl ödenir?

    SGK VE VERGİ BORÇLARINA MÜJDELİ HABER!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan borç yapılandırmasına ilişkin, "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • SGK BORCU SORGULAMA EKRANI | SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borçları bankadan ve kredi kartıyla nasıl ödenir?

    BORÇLARA YAPILANDIRMA İMKANI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarından düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler ve vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar yapılandırılacak.
  • SGK BORCU SORGULAMA EKRANI | SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borçları bankadan ve kredi kartıyla nasıl ödenir?

    SGK BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA!

    Kamuya olan borçların yapılandırılması kapsayan kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Teklifle 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.

    31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ilişkin olup yapılandırmaya son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak.
  • SGK BORCU SORGULAMA EKRANI | SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borçları bankadan ve kredi kartıyla nasıl ödenir?

    48 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYEBİLME ŞARTI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB'Iara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidi, 31 Mayıs 2023'e kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.
  • SGK BORCU SORGULAMA EKRANI | SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borçları bankadan ve kredi kartıyla nasıl ödenir?

    SGK BORÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    SGK ve kamuya olan vergi borçlarını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilirken gözler SGK borç sorgulama ekranına çevrildi. SGK borcu sorgulama işlemi E-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. 
  • SGK BORCU SORGULAMA EKRANI | SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borçları bankadan ve kredi kartıyla nasıl ödenir?

    ADIM ADIM SGK BORÇ SORGULAMA İŞLEMİ

    E-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile SGK borç sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz. 

    Kimlik doğrulaması işleminin ardından ad soyad bilgisi, temel bilgiler ve adres bilgilerinizi kontrol edilip onaylanır.

    Bilgileri girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Web tahsilat ekranı açılıyor.

    Sorgu türü, sorgu tipi ve sicil no tipi seçilerek SGK borç sorgulama işlemi yapılıyor.

    SGK BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • SGK BORCU SORGULAMA EKRANI | SGK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK prim borçları bankadan ve kredi kartıyla nasıl ödenir?

    SGK BORÇLARI BANKALARDAN VE KREDİ KARTI İLE ÖDENİYOR MU?

    SGK borçları tüm banka şubelerinde ödenebileceği gibi e-Devlet sistemi üzerinden de kredi kartı ile ödeniyor.

    SGK PRİM BORCU KREDİ KARTI ÖDEME EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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