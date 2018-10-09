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SGK'dan FETÖ sanıklarının emekliliğine fren

Emeklilik girişiminde bulunan FETÖ sanıklarına SGK’dan engelleme geldi. "Emeklilik tazminatı ödenirse tedbir koyamayız" diyen SGK, işlemlerin dikkatlice yürütüldüğünü açıkladı

09.10.2018 - 07:08 | Güncelleme:

FETÖ’ye mensup veya herhangi bir şekilde ilişkisi bulunanların davalar ve soruşturmalar tamamlanmadan emeklilik girişiminde bulunmalarına Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) fren koydu. İşlenen suçlar nedeniyle gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarının uğradığı zararın tazmininin terör suçlularının alacaklarından karşılandığına dikkati çeken SGK, emekli tazminatı gibi ödemelerin tek seferde yapıldığı için daha sonra tedbir konulamayacağını, böyle bir acele işlemin de telafisi imkansız hatalara yol açabileceğini kaydetti. SGK, bu kişiler için emeklilik işlemlerinin istihbarat ve güvenlik kurumlarından gelen bilgiler doğrultusunda dikkatlice yürütülmekte olduğunu belirtti.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Nevşehir’de yaşayan Z.K. TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, FETÖ darbe girişimi nedeniyle ihraç edilen eşi Ü.K.’nın Ağustos 2017 itibarıyla emekliliğini hak ettiğini, ancak emekli maaşının SGK tarafından bugüne kadar bağlanmamamasından şikayetçi oldu.

Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mihriman Belma Satır, başvuruyu işleme alarak konuyu SGK’ya sordu. SGK’dan ise FETÖ’cülerin dava ve soruşturmalar sonuçlanmadan başvurdukları yöntemi deşifre eden yanıt geldi. SGK’nın TBMM’ye gönderdiği yazıda, Terörle Mücadele Kanunu’ndaki “terör” tanımına yer verilirken, terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenlerin de, “terör suçlusu” olduğuna dikkat çekildi.

İşte SGK’nın TBMM’ye gönderdiği gerekçeler:

“Hain darbe teşebbüsü sırasında, anılan terör örgütü üyelerince işlenen suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla bu kişilerin, kurumumuzdan hak kazanacakları emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri dahil olmak üzere yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına tedbir konulmasına soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tedbir konulmasına karar verilmekte.”

'TEDBİR' SIKINTISI

“Kurumumuzca, kamu görevlisi iken çeşitli sebeplerle emekliye ayrılanlara tek seferde ödenen emekli ikramiyesinin sonrasında bu ödemeler hakkında tedbir hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu kişilere emekli ikramiyelerinin ödenmesi ve aylık bağlanması, haklarında yürütülen soruşturma ve yargılama süreçleri de gözetilerek yürütülmesi büyük önem arz etmekte.

Bu çerçevede, Nevşehir’de 3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle 02/09/2016 tarihinde kamu görevinden çıkarılan ve tutukluluk halinin devamı suretiyle hakkındaki yargılama süreci devam eden, açıkta iken kurumumuz kayıtlarına 01/08/2017 tarihli dilekçesi ile tarafına emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenmesini talep eden Z.K.’nın eşi Ü.K’nın emekli aylığı bağlanması işlemleri devam etmektedir.”

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