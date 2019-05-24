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SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak

AA

Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvurular 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumuna ( SGK) sözlü sınavla 400 denetmen yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvurular, 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Atama yapılacak 350 kadroya en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık veya sigortacılık bölümlerinden, 50 kadroya ise matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar başvurabilecek.

Belirtilen şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, söz konusu kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler, 20 Haziran'da SGK'nın "www.sgk.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Sözlü sınav ise 8-26 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

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