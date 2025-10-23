Habertürk
        Shakhtar Donetsk: 1 - Legia Varşova: 2 | MAÇ SONUCU

        Shakhtar Donetsk: 1 - Legia Varşova: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Polonya ekibi Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu. 90+4'te Rafal Augustyniak'ın golüne engel olamayan Arda Turan'ın öğrencileri, üç puanda kaldı.

        Giriş: 23.10.2025 - 22:06 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:06
        Arda Turan'lı Shakhtar'a 90+4 şoku!
        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Polonya ekibi Legia Varşova'yı konuk etti.

        Polonya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Legia Varşova oldu.

        Konuk ekip Legia Varşova, Rafal Augustyniak'ın 16. dakikada attığı golle Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

        Legia Varşova'da ilk golü atan Rafal Augustyniak, 90+4'te bir kez sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

        Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3 yaptı.

        Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.

