Shakhtar Donetsk: 1 - Legia Varşova: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Polonya ekibi Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu. 90+4'te Rafal Augustyniak'ın golüne engel olamayan Arda Turan'ın öğrencileri, üç puanda kaldı.
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Polonya ekibi Legia Varşova'yı konuk etti.
Polonya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Legia Varşova oldu.
Konuk ekip Legia Varşova, Rafal Augustyniak'ın 16. dakikada attığı golle Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Legia Varşova'da ilk golü atan Rafal Augustyniak, 90+4'te bir kez sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3 yaptı.
Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.