Shakhtar Donetsk: 1 - Zorya Luhansk: 0 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Premier Ligi'nin 6. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup etti. 87. dakikada Isaque Severino Silva'nın attığı golle kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 14'e yükseltti ve lider Dynamo Kiev'le puanını eşitledi.
Ukrayna Premier Ligi'nin 6. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'ı konuk etti.
Arenan Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Isaque kaydetti.
Bu skorla birlikte Shakhtar, ligdeki puanını 14'e yükseltti ve lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Zorya Luhansk, 7 puan ile 9. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, Rukh Lviv'e konuk olacak. Zorya, Obolon'u konuk edecek.