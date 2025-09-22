Habertürk
        Haberler Spor Futbol Shakhtar Donetsk: 1 - Zorya Luhansk: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk: 1 - Zorya Luhansk: 0 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi'nin 6. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup etti. 87. dakikada Isaque Severino Silva'nın attığı golle kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 14'e yükseltti ve lider Dynamo Kiev'le puanını eşitledi.

        Giriş: 22.09.2025 - 21:35 Güncelleme: 22.09.2025 - 21:35
        Arda Turan'lı Shakhtar, 87'de güldü!
        Ukrayna Premier Ligi'nin 6. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'ı konuk etti.

        Arenan Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Isaque kaydetti.

        Bu skorla birlikte Shakhtar, ligdeki puanını 14'e yükseltti ve lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Zorya Luhansk, 7 puan ile 9. sırada konumlandı.

        Ligde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, Rukh Lviv'e konuk olacak. Zorya, Obolon'u konuk edecek.

