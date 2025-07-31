Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı CANLI İZLE Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı CANLI izle... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Beşiktaş'ın tur mücadelesi, HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İstanbul'daki ilk maçı 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Polonya'da oynanacak rövanş mücadelesinde turu geçmek için en az 3 farkla kazanmak ya da 90 dakikayı 2 farklı üstün tamamlayıp rakibine uzatmalarda veya penaltılarda üstünlük kurmak zorunda. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar...

Habertürk Giriş: 31.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:08 facebook

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