Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

        Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı CANLI izle... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Beşiktaş'ın tur mücadelesi, HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İstanbul'daki ilk maçı 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Polonya'da oynanacak rövanş mücadelesinde turu geçmek için en az 3 farkla kazanmak ya da 90 dakikayı 2 farklı üstün tamamlayıp rakibine uzatmalarda veya penaltılarda üstünlük kurmak zorunda. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı CANLI İZLE
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

        Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Dev mücadele HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

        İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

        DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

        Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki tur mücadelesinin heyecanı bir kez daha HT Spor'da yaşanacak. Zorlu karşılaşma HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte HT Spor'un frekans bilgileri...

        HT SPOR CANLI İZLE (FREKANS BİLGİLERİ)

        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

        REKLAM
        HT SPOR CANLI

        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim