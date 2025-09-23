Shane Larkin'den Alperen'e övgü!

Euroleague'in yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın başarılı pivotu Alperen Şengün'le ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

Larkin, Şengün'ü NBA'in iki süper yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic'in özelliklerini bir arada barındıran bir oyuncu olarak tanımladı.

2025 EuroBasket'te Türkiye formasıyla sergilediği etkileyici performansın ardından büyük övgüler alan Şengün, Avrupa basketbolunun önde gelen isimlerinden biri olan Larkin tarafından Hoops Hype'a verdiği röportajda değerlendirildi.