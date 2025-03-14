Yönetmen Paul Feig, 2018'de çektiği 'A Simple Favor'ın devam filmi başrol oyuncuları Blake Lively ve Anna Kendrick'in sette kavga ettiğine dair söylentileri sustursa da konuşma sırası Sharon Stone'a geldi.

Sharon Stone, 1 Mayıs'ta dijital platformda yayınlanacak 'A Simple Favor' devam filminde yer alması gerektiğini, ancak rolünün beklenmedik bir şekilde kesildiğini iddia etti.

67 yaşındaki oyuncu, E! News'in Instagram'daki yorum bölümünde, "Hiçbir sebep yokken kadroya alınmaya ve beklenmedik bir şekilde rolümden çıkarılmaya bayıldım" diye yazdı.

Sharon Stone'un yeni çekilen 'Another Simple Favor'daki rolü daha önce açıklanmamıştı. Yönetmen Paul Feig de şu ana kadar Stone'un iddiasına yanıt vermedi.

REKLAM

2018'de çekilen ilk filmde birlikte rol alan Blake Lively ve Anna Kendrick'in ikinci filmde sette kavga ettikleri iddia edildi

Bir süre önce 'A Simple Favor2' filmindeki rol arkadaşları Blake Lively ve Anna Kendrick arasında anlaşmazlık olduğu, ikilinin küs oldukları yönündeki söylentiler ortaya çıkmıştı. Oyunculara yakın kaynaklar, ikilinin arasında bir düşmanlık veya çekişme olmadığını, iş arkadaşları olarak iyi geçindiklerini açıklamıştı.

Blake Lively ve Anna Kendrick, filmin SXSW Festivali'ndeki prömiyerinde yan yana poz vermedi

Komedi-gerilim türündeki 'A Simple Favor 2'de Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ve Emily Nelson (Blake Lively), Emily'nin gösterişli düğünü için Capri adasına gider. Fakat Emily ile zengin bir İtalyan iş insanı arasındaki evlilik, çok geçmeden cinayet ve ihanetle sarsılır.