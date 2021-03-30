"REDDEDİNCE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇTİLER"

Bu isteği reddettiğini belirten Stone, bu teklifin ne ilk ne de son olduğunu, başka birçok yapımcının kendisinden rol arkadaşıyla yatmasını istediğini aktarmıştı.

Stone ayrıca, başka bir yönetmenin de kendisine yakınlaşmak istediğini, reddedince ise kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini yazdı. Stone bu kişiyi ayrıca '#MeToo adayı' olarak nitelendirmişti.

O SAHNEYE DE DEĞİNDİ

Yıldız isim, kendisine şöhreti getiren Temel İçgüdü filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını anlatmıştı.