Sharon Stone'un oğlu Roan: Tanınırlığımı anneme değil işime borçluyum

Ünlülerin çocukları, anne ya da babalarının şöhretine tutunarak kendilerine bir kariyer çizerler genelde. Ünlü ailesi sayesinde ünlenen kişiler için kullanılan 'nepo bebek' tanımını, Sharon Stone'un oğlu Roan Stone reddediyor.

'Temel İçgüdü' filminin 67 yaşındaki yıldızı Sharon Stone'un, 25 yaşındaki oğlu Roan, verdiği bir röportajda, tanınırlığının annesinden kaynaklanmadığını söyleyerek, annesiyle arasına mesafe koydu.

Ünlü oyuncu, eski eşi Phil Bronstein ile birlikte 2000'de Roan'ı bebekken evlat edinmişti. Stone, Bronstein'dan boşandıktan sonra diğer iki oğlu; Laird (20) ile Quinn'i (19) evlat edinmişti.

REKLAM

Roan Stone, annesinin Hollywood kariyerine rağmen kendi yolunu çizmeye kararlı olduğunu, annesi sayesinde değil, kendi işiyle tanındığını söyledi. Bazen sadece iki saat uykuyla 22 saat boyunca çalıştığını söyleyen Roan, ailesiyle olan bağı hakkında neler hissettiğini anlatırken; "Hâlâ Sharon Stone'un oğluyum ancak hayat ilerledikçe, onunla olan bağımla değil, işimle tanındığım bir kariyer yaratmayı başardım" dedi.

Yaratıcı yönetmenlik ve fotoğrafçılık yapan, telif hakkı koruması desteği sunan bir medya şirketinin arkasındaki isim olan Roan, aynı zamanda bir prodüksiyon şirketinin de başkanlığını yapıyor.