        Haberler Dünyadan Sharon Stone'un oğlu Roan: Tanınırlığımı anneme değil işime borçluyum - magazin haberleri

        Sharon Stone'un oğlu Roan: Tanınırlığımı anneme değil işime borçluyum

        Sharon Stone'un üç oğlundan en büyüğü olan 25 yaşındaki Roan, tanınırlığının annesinden değil, yaptığı işten kaynakladığını öne sürdü

        19.08.2025 - 14:40
        "Tanınırlığım annemden değil işimden"
        Ünlülerin çocukları, anne ya da babalarının şöhretine tutunarak kendilerine bir kariyer çizerler genelde. Ünlü ailesi sayesinde ünlenen kişiler için kullanılan 'nepo bebek' tanımını, Sharon Stone'un oğlu Roan Stone reddediyor.

        'Temel İçgüdü' filminin 67 yaşındaki yıldızı Sharon Stone'un, 25 yaşındaki oğlu Roan, verdiği bir röportajda, tanınırlığının annesinden kaynaklanmadığını söyleyerek, annesiyle arasına mesafe koydu.

        Ünlü oyuncu, eski eşi Phil Bronstein ile birlikte 2000'de Roan'ı bebekken evlat edinmişti. Stone, Bronstein'dan boşandıktan sonra diğer iki oğlu; Laird (20) ile Quinn'i (19) evlat edinmişti.

        Roan Stone, annesinin Hollywood kariyerine rağmen kendi yolunu çizmeye kararlı olduğunu, annesi sayesinde değil, kendi işiyle tanındığını söyledi. Bazen sadece iki saat uykuyla 22 saat boyunca çalıştığını söyleyen Roan, ailesiyle olan bağı hakkında neler hissettiğini anlatırken; "Hâlâ Sharon Stone'un oğluyum ancak hayat ilerledikçe, onunla olan bağımla değil, işimle tanındığım bir kariyer yaratmayı başardım" dedi.

        Yaratıcı yönetmenlik ve fotoğrafçılık yapan, telif hakkı koruması desteği sunan bir medya şirketinin arkasındaki isim olan Roan, aynı zamanda bir prodüksiyon şirketinin de başkanlığını yapıyor.

        Bulunduğu yer için çok çalıştığına inansa da Roan; "Ailemle, ailemin mirasıyla ve taşıdığım isimle gurur duyuyorum. Başkalarının yardımıyla, ismimin olmadığı bir sektörde kendime bir yol çiziyorum. Doğru insanları tanımak faydalı oluyor; o altın kapılar bir bakıma zaten açık" diye konuştu.

        Annesi Sharon Stone'un oyunculuk hakkında ona bildiği her şeyi öğrettiğini söyleyen Roan, şimdi annesinin ona iş dünyası hakkında da bir şeyler öğrettiğini anlattı. Roan; "İş dünyasına girdiğimde, onun tarafından biraz deneyimim var, ama ben de çok şey öğrendim ve birbirimize öğretiyorduk" ifadesini kullandı.

        Kırmızı halı görünümlerini sevmediğini, ancak annesine destek olmak için gittiğini söyleyen Roan, en son, Sharon Stone'un yeni filmi 'Nobody 2'nin Los Angeles galasında iki kardeşiyle birlikte annesine eşlik etti.

