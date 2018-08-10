Sheffield Wednesday - Hull City düellosu

İngiltere Championship maçında Sheffield Wednesday ile Hull City, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Sheffield Wednesday, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hull City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 329 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sheffield Wednesday kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Hull City sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sheffield Wednesday son haftadaki Norwich City müsabasında 5-1 kazandı.

Hull City ise Brentford maçında 1-1 berabere kaldı.

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