Sheffield Wednesday - Millwall sahaya çıkıyor

İngiltere Championship maçında Sheffield Wednesday ile Millwall, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Sheffield Wednesday 1 puanla 21. sırada, Millwall 5 puanla 10. sırada bulunuyor. Sheffield Wednesday son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Millwall, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 543 kodlu maçı oynayanlar; Sheffield Wednesday galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Millwall galibiyet oranı 2.10. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sheffield Wednesday son hafta oynanan Ipswich Town maçında 2-2 berabere kaldı.

Millwall, Hull City karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sheffield Wednesday, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Millwall, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Millwall, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ