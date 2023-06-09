Daha önce Championship ekiplerinden İngiliz takımı Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını açıkladı. 2006'dan beri şampiyonluk hasreti yaşayan Shelbourne FC'nin hangi ülkenin takımı olduğu merak konusu oldu. İşte, konuya dair detaylar...