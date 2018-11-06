Shenzhen Phoenix - Hebei Zhongji düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shenzhen Phoenix, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Hebei Zhongji takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. 32 puanlı Shenzhen Phoenix 11. sırada bulunuyor, Hebei Zhongji 36 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hebei Zhongji, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 434 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shenzhen Phoenix kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hebei Zhongji sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shenzhen Phoenix önceki hafta Chongqing Lifan mücadelesinde 0-2 kazandı.

Hebei Zhongji ise Shandong Luneng karşılaşmasında 5-4 yenildi.

Shenzhen Phoenix, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Shenzhen Phoenix, kendi sahasında 28 gol attı, 32 gol yedi.

Hebei Zhongji ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hebei Zhongji, 24 gol atarken 31 gol yedi.

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