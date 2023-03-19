Bu sezon önce Lindsey Vonn'a (83 birincilik) ait Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan kadın alp disiplini kayakçı, sonrasında ise genel kategoride Ingemar Stenmark'a (86) ait Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan alp disiplini kayakçı unvanını ele geçiren 28 yaşındaki sporcu, Andorra'da da hız kesmedi.