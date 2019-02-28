'Nöbet'in çekimleri Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleştiriliyor. Sete vardığımda aklıma gelen ilk soru şuydu; 'Neden Elmalı'da çekiliyor?' Oysa İstanbul'a yakın bölgelerde de çekilebilirdi. Böylelikle daha az masraf olurdu. Antalya'ya 2 saat mesafedeki Elmalı'da çekilmesinin amacı nedir? PANA Film, hikâyeye en uygun kırsal alanın neresi olabileceği konusunda yaptığı uzun araştırma sonrasında Elmalı'da karar kılmış. Daha fazla masraf pahasına çekim yerinin İstanbul'dan uzak olmasını istenmesinin nedenlerinden biri çekimler sonrasında da oyuncuları ve kamera arkası ekibini mümkün olduğunca bir arada tutarak en yüksek sinerjiyi oluşturmak.

'Nöbet'... Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma. Her Türk evladı asker doğar. Bazıları hem asker, hem kahraman... Bu milletin, ülkemizin bekası için gece gündüz çalışırlar. Yeri gelir ölüme kafa tutarlar. Biz onlara 'Kahraman' deriz. Onlar bize haykırarak cevap verir; 'Vatan sağ olsun'... SHOW TV 'nin yeni dizisi 'Nöbet'. Yapımcı Necati Şaşmaz . 3 Mart Pazar günü saat 20'de SHOW TV ekranlarında 'Nöbet' tutacağız.

'Nöbet'in setini gezerken açıkçası dizinin bir çalışanı olmayı istedim.

PANA Film, ekibin konaklaması için oldukça lüks bir yer kiralamış.

Elmalı'nın havası mis, dört bir yanı karlı dağlarla çevrili.

Manzara muazzam.

Ulaşım derdi yok. Sete en fazla 15- 20 dakikada ulaşabiliyorsunuz.

Hoş, saatler sürse ne fark eder?

Tertemiz havada güzel manzara eşliğinde güzel yollarda işe mi gittiğinizi yoksa gezintiye mi çıktığınızı anlamazsınız.

Yiyecekler de organik.

Yayın ekranının SHOW TV olması da işin içine girince doğal olarak insanın canı 'Nöbet'te yer almayı fazlasıyla çekiyor.

Oyuncular da teknik ekip de hayatlarından memnun.

Maddi ve manevi bütün olanaklar seferber edilerek oluşması amaçlanan sinerjinin ortaya çıkmasıyla oyuncuların da teknik ekibin de geriye tek derdi kalmış.

İzleyiciyi azami ölçüde memnun etmek...

'Nöbet'in hikâyesi, PANA Film'in ekranlara ve beyazperdeye yansıtmakla uzmanlaştığı bir konuyu içeriyor; yakın dönemde yaşananlar...

Gerçek olaylardan senaryolaştırılan drama unsurlarıyla bezeli aksiyon...

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri, helikopter ve uçak da dahil olmak üzere birçok unsuruyla 'Nöbet'e tam destek veriyor.

'Nöbet'in hikâyesinin geçtiği yer ülkenin doğusundaki kilit noktalardan biri olan Söğüt kasabası.

Söğüt, terör örgütlerinin ve örgüte kaynak sağlayan kaçakçıların devlete kafa tutmaya çalıştıkları hassas bir bölgededir. Örgüt, bölgedeki yapılanmasını güçlendirmiş, halkı gerek ikna gerek tehditle kendi tarafına çekmeye başlamıştır.

Devlet tarafından pilot bölge olarak seçilen Söğüt'te, halkı devletin gücüne ve şefkatine inandıracak, aradaki güveni yeniden tesis edecek bir komutana ihtiyaç duyulur. Bu zor görev için seçilen 'Barış Binbaşı', birkaç gün önce şehit edilen karakol komutanının görevini devralmakta bir an dahi tereddüt etmez. Eşini ve oğlunu geride bırakarak yeni görev yerine doğru yola çıkar.

'Barış Binbaşı'nın görev yapacağı karakola konuşlandırılmış bir de Jandarma Özel Harekat timi vardır. Bölge kırsalında güvenliği sağlamak için hayatları pahasına görev yapan bu yedi kişilik seçkin JÖH timinin başında 'Yiğit Yüzbaşı' vardır. Tim ekibi, uzun süredir sevdiklerinden uzak kalmayı göze alarak devam etmektedir...

Kostümler ve teçhizatlar büyük bir titizlikle hazırlanmış.

Öyle ki JÖH timinin giydiği kamuflajlar orjinaliyle bire bir aynı.

Keza botlar da öyle.

Ve silahlar da...

'Nöbet'te kullanılan silahların gerçek olanlarla tek farkı mermi atmıyor olması.

Ölçüleri ve ağırlıkları gerçek olanlarla cm'sine, kg'ımına kadar aynı.

Sordum; 'Bu silahlar neden bu kadar ağır?'

PANA Film, silahları gerçek olanlarla aynı ölçülere ve ağırlığa sahip olmasını özellikle istemiş.

Nedeni de oyuncuların kamera karşısında askerlerin davranışlarını bire bir aynı olacak şekilde sergilemelerinin istenmesi.

Yapay olmasın, izleyiciye o gerçeklik sunulsun.

'Nöbet', ülkelerinin bekası için mücadele eden askerlerin kışlada silah arkadaşlarıyla kırsalda teröristlerle ve özel hayatlarında eşleriyle, çocuklarıyla yaşadıklarını JÖH zemini üzerinde izleyiciye aktaracak.