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SHOW TV gündüz kuşağı ile yeni sezona hazır! İşte SHOW TV yeni sezon programları 

SHOW TV gündüz kuşağı ile keyifli bir gün geçirmek isteyenleri ekran başına davet ediyor. Güne Ebru Akel ile başlayıp, Pelin Karahan ile nefis tarifler ile öğrenip, Gelin Evi'nde kıyasıya rekabete şahit olabilirsiniz. Sağlık ve zindelik için Zahide Yetiş'i hafta içi her gün izleyebilirsiniz. Haftasonu ise birbirinden renkli programlar yine SHOW TV ekranlarında olacak.

14.09.2018 - 18:01 | Güncelleme:

Show TV'de gündüz kuşağı başlıyor. Etrafındaki güzelliklerin farkına varmak, sağlığına özen göstermek, yenilikleri keşfetmek, değişimin tam kalbinde yer almak isteyenler için "Kendine İyi Bak", Ebru Akel'in sunumuyla hafta içi her gün saat 08.00'de...

Kendinizi neşeli, maharetli hissetmeniz için sofraları ziyafete dönüştürecek lezzetlerden, çay sohbetlerini şenlendirecek tariflere, sürpriz konuklarla birlikte Anadolu mutfağının eşsiz tatlarının ekrana geldiği "Pelin Karahan'la Nefis Tarifler" hafta içi her gün saat 11.45'te...

Şahane gelinlerin kıyasıya yarıştığı, marifetlerini sergilediği "Gelin Evi" hafta içi her gün saat 13.00'te...

Kendinizi sağlıklı ve zinde hissetmeniz için son teknoloji tıbbi olanaklar ve uzman doktorlarla birlikte sağlık sorunlarına çözüm aranan "Zahide Yetiş'le" saat 15.00'te...

 

Esra Harmanda'nın sunumuyla sağlığınız için öneriler, bilgilendirici sohbetler ve içimize mutluluk katan birbirinden güzel konuların ekrana geldiği Hayat Güzeldir Cumartesi-Pazar saat 08.15'te...

Kültür mirası tarihi yerler, dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzellikler ve tabii ki muhteşem yemeklerin ekrana geldiği Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu Cumartesi-Pazar saat 13.00'te...

Elif Özkul'un sunumu ile hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve röportajların ekrana geldiği sevilen magazin programı "Cumartesi-Pazar Sürprizi", Cumartesi-Pazar saat 10.00'da...

Anne, baba ve tüm ailenin yeni hayatlarına hazırlık süreçlerinin ekrana geleceği program Bebeğim Yolda yakında Show TV'de...

Eğlenceli, sağlıklı, içten, lezzetli, neşeli, yenilikçi, güzel, şefkatli, sevimli, coşkulu, azimli, şaşırtıcı, enerjik, hareketli, farklı, macera dolu, samimi ve keyifli bir hayat Show TV'de sizleri bekliyor!

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