Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi 2 Aralık Salı günü başlıyor: Rüya Gibi konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Rüya Gibi 2 Aralık Salı günü başlıyor. Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Emre Bey, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin bulunduğu yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki yeni dizinin konusu ne? İşte Rüya Gibi dizisi hakkında tüm ayrıntılar
Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi 2 Aralık Salı akşamı seyircilerle buluşuyor. Dizinin başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş paylaşırken, yapımını TMC Film üstleniyor. Peki yeni dizinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? İşte Rüya Gibi dizisinin detayları
SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ RÜYA GİBİ 2 ARALIK SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in üstlendiği yeni dizi Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de seyirciyle buluşuyor.
RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU
Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.
Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.
RÜYA GİBİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Yeni dizi Rüya Gibi’nin oyuncu kadrosunda; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi değerli oyuncular yer alıyor.
Ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.
RÜYA GİBİ DİZİSİNİN TANITIMI YAYINLANDI
2 Aralık Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Rüya Gibi dizisinin üç tanıtımı yayınlandı.
RÜYA GİBİ 1. TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ
RÜYA GİBİ 2. TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ