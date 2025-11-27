Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Show TV Rüya Gibi dizisi oyuncu kadrosu ne, başrolleri kim, konusu ne, hangi gün, hangi kanalda, ilk bölüm ne zaman?

        Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi 2 Aralık Salı günü başlıyor: Rüya Gibi konusu ve oyuncu kadrosu

        Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Rüya Gibi 2 Aralık Salı günü başlıyor. Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Emre Bey, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin bulunduğu yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki yeni dizinin konusu ne? İşte Rüya Gibi dizisi hakkında tüm ayrıntılar

        Giriş: 27.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:15
        1

        Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi 2 Aralık Salı akşamı seyircilerle buluşuyor. Dizinin başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş paylaşırken, yapımını TMC Film üstleniyor. Peki yeni dizinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? İşte Rüya Gibi dizisinin detayları

        2

        SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ RÜYA GİBİ 2 ARALIK SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

        Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in üstlendiği yeni dizi Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de seyirciyle buluşuyor.

        3

        RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU

        Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.

        Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

        4

        RÜYA GİBİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

        Yeni dizi Rüya Gibi’nin oyuncu kadrosunda; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi değerli oyuncular yer alıyor.

        Ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

        5

        RÜYA GİBİ DİZİSİNİN TANITIMI YAYINLANDI

        2 Aralık Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Rüya Gibi dizisinin üç tanıtımı yayınlandı.

        RÜYA GİBİ 1. TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ

        RÜYA GİBİ 2. TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ

        RÜYA GİBİ 3. TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı