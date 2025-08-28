Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünü Akın Akınözü ve Serra Arıtürk paylaşırken, oyuncu kadrosunda birçok usta isim yer alıyor. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak dizinin ilk bölümü merakla bekleniyor. İşte, Veliaht dizisi hakkında tüm detaylar...